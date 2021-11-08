النقل السورية: السكك الحديدية تسجل 60 حادثا خلال العام الجاري

أعلنت وزارتا النقل والإدارة المحلية السوريتان عن وقوع 60 حادثا هذا العام مرتبطة بالسكك الحديدية، داعيتان لضرورة نشر التوعية والحذر للمواطنين من عبور السكك الحديدية في الأماكن غبر المخصصة لذلك.

وأشارت وزارتا النقل والإدارة المحلية في سوريا، في بيان نشر اليوم، إلى أن "60 حادثاً على السكك الحديدية خلال العام الجاري أدت لأضرار بشرية ومادية على محاور السكك الحديدية العاملة في ( خطوط حلب، وخط دمشق حمص حماه حلب، وخط اللاذقية- جبلة - بانياس طرطوس - حمص، وغيرها من التفريعات السككية".

وجددت الوزارتان في تعميم للوحدات الإدارية القريبة من حرم السكك الحديدية "ضرورة نشر التوعية والحذر للمواطنين من عبور السكك الحديدية، والتأكد من خلوها من أي عربات أو قاطرات لسلامتهم، وحرص سائقي المركبات العبور من المعابر النظامية، إضافةً لعدم ركن السيارات بالقرب منها، أو لعب الأطفال جنب أو على السكك، والانتباه لرعي المواشي وتواجدها في حرم السكك الحديدية".

وجاء البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل السورية في "فيسبوك"على خلفية زيادة حوادث دهس القطارات للمارة كان آخرها صباح اليوم، حيث توفيت فتاة عمرها 21 عاما جراء دهسها بالقطار في محافظة طرطوس أثناء قطعها السكة الحديدية بممر غير شرعي.