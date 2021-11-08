رسالة خطية من ولي العهد السعودي إلى أمير قطر

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان.‏

وسلّم الرسالة سفير المملكة العربية السعودية لدى قطر، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، خلال لقاء الأخير مع الشيخ تميم بن حمد في مكتبة بالديوان الأميري بالدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتتناول الرسالة الخطية من ولي العهد محمد بن سلمان العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة العربية السعودية وقطر وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى أبرز المستجدات الدولية والإقليمية.

وشهدت مقابلة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسفير السعودي لدى قطر، اليوم الاثنين، استعراض العلاقات الأخوية بين قطر والسعودية، وآفاق تطويرها وتعزيزها.

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، قام بتسليم الرسالة سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري #قناhttps://t.co/9j87Gdqmnz pic.twitter.com/Wq6W10qkZu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 8, 2021

​والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، في قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وتحسنت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وقطر بعد قمة العلا التي عقدت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر.

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