الجيش المصري يعلن زيادة عدد قوات حرس الحدود في رفح

أعلن الجيش المصري زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها في منطقة رفح الحدودية، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري في بيان على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن زيادة أعداد القوات وإمكانياتها جرى بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال البيان: "إن ذلك يأتي فى ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري واستمرارا لجهود القوات المسلحة في ضبط وتأمين الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي".

ولفت البيان إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة نجحت فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح.

وأكد البيان أن الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي يأتي "في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقا للمستجدات والمتغيرات".

© Sputnik / Mohamed Hssan الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط

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