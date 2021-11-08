شكري يؤكد لبلينكن ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة في أسرع وقت ممكن

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، ضرورة استئناف مسار مفاوضات سد النهضة في أقرب وقت ممكن.

وشدد شكري، خلال لقاء مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، على "ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".

وتطرق اللقاء بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، إلى الوضع في ليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الحالي وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وكان مجلس العمل الإثيوبي للمغتربين تعهد بالدفاع عن إثيوبيا بأي وسيلة وثمن وتحقيق بناء سد النهضة، وذلك في ظل ما يدور في البلاد من قتال عنيف قد ينتهي بدخول العاصمة.

وقال رئيس المجلس، خلال الحفل الختامي للزيارة التي استمرت شهرين إلى إثيوبيا، إن مجتمع المغتربين يلعب دوره الحاسم بالنسبة للإثيوبيين ليشهدوا التغييرات والإصلاحات في البلاد، مضيفا: "نحن مستعدون للدفاع عن أمتنا بأي وسيلة وبأي ثمن". وتابع: "السد هو أمل 120 مليون إثيوبي. مواردنا سوف تستثمر في بناء السد".

يذكر أن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد قال الثلاثاء الماضي، إن مصر تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير، حال انهيار سد النهضة.

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