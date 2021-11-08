محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقر بسجن الناشطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات

أقرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء، بسجن الناشطة في مجال الخياطة انتصار الحمادي لمدة خمس سنوات.

وبحسب موقع صحيفة "المدينة" السعودية، إن "محكمة غرب الأمانة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، أقرت بسجن اثنتين من رفيقات انتصار الحمادي خمس سنوات وسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة".

وأوضحت أن محاكمة الحمادي "صورية والتهم ملفقة"، مشيرة إلى أن "قرار المحكمة الحوثية جاء عقب محاكمة مثيرة للجدل، وبعد أكثر من 9 أشهر على اختطافها ورفيقاتها والتي تعرضت للاختطاف والاعتقال التعسفي حينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير/ شباط الماضي".

وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن "الحمادي واجهت سلسلة تهم أخلاقية، وافتقدت المتهمة لمحاكمة علنية عادلة"، واصفة المحاكمة بـ"الصورية"، مشددة على بطلان إجراءات القبض والتفتيش للمتهمات.

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