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    رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021

    القوات المسلحة العراقية تكشف جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال الكاظمي

    © REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
    العالم العربي
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    كشف القوات المسلحة العراقية، جهة انطلاق الطائرة المسيرة التي حاولت اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد.

    وقال الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إن "الطائرة المسيّرة انطلقت من جنوب شرق العاصمة بغداد"، نافيا أن تكون ضمن منظومة الرادار التابعة للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

    وأضاف أن "الأجهزة الاستخبارية تعمل على الوصول للمنفذين بعد تحديد جهة انطلاق الطائرة"، مؤكداً أن "القوات المسلحة في جاهزية تامة للدفاع عن العراق والشعب والمؤسسات".

    وكان رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، سعد معن، أكد في مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، أن الطائرات المسيرة التي استهدفت مقر إقامة الكاظمي، "انطلقت من منطقة تبعد 12 كم من شمال شرق بغداد".

    ​يذكر أن القوات الأمنية كانت انتشرت بشكل كثيف ليلة أمس في بغداد بعد ساعات على محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

    وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على "تويتر" طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا"، كما أدانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

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