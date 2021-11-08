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    انفجار صهريج نفط في دير الزور

    هجوم صاروخي هو الأعنف قرب القواعد النفطية الأمريكية شرقي سوريا

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    تعرضت مقرات تابعة لمسلحي "قوات قسد" الموالية للقوات الأمريكية المتواجدة في عدد من بلدات دير الزور شرقي سوريا، لهجمات هي الأعنف منذ فترة طويلة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين أبناء العشائر العربية ومسلحي تلك القوات في البلدات.

    وأفادت مصادر محلية مطلعة لمراسل وكالة "سبوتنيك" في دير الزور أن الهجمات الصاروخية جاءت منسقة ومتزامنة مستهدفة عددا كبيرا من المقرات العسكرية لـ"قوات قسد" التي طلبت بدورها مؤازة عاجلة من قوات الاحتلال الأمريكي، لتتدخل الأخيرة بطائراتها المروحية وأرسلت أرتالا عسكرية إلى تلك البلدات.

    © REUTERS / Rodi Said
    إغلاق المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في ريف دير الزور بعد استهدافها

    وتابعت المصادر أن بلدة "البصيرة" شهدت اشتباكات عنيفة عقب استهداف مجهولين بقذائف "RBG" مقر قيادة ما يسمى "اللواء الأول" التابع لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، الأمر الذي دفع العناصر الموالية للقوات الأمريكية إلى إشعال أكوام من الإطارات في المكان لحين تدخل الطيران المروحي للقوات الأمريكية.

    وفي السياق، قام مجهولون أيضا بدعوة الأهالي إلى الالتزام في منازلهم ببلدة "ذيبان" بالقرب من قاعدة حقل العمر النفطي، ليتبع ذلك هجوم مسلح على نقطة عسكرية تابعة لمسلحي "قسد" بالقرب من محطة المياه التابعة لحقل العمر، استخدم فيه المهاجمون الأسلحة الرشاشة، ودارت اشتباكات عنيفة في "المحطة" تلاها تدخل الطيران الحربي الأمريكي عبر إلقاء قنابل مضيئة وفتح جدار الصوت وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

    وتحدث شهود عيان من أبناء ريف دير الزور الشرقي لمراسل وكالة "سبوتنيك" عن "خروج تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية لها من قاعدتي حقلي "العمر النفطي" و"كونيكو للغاز" برفقة الطيران الحربي والمروحي، وذلك لمساندة النقاط العسكرية لقوات "قسد" التي تتعرض لهجمات عنيفة مستمرة على مدى الساعات الماضية".

    وأشار مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إلى أن نتائج الهجمات لم تعرف حتى الآن نظرا لاشتداد المعارك الدائرة في المنطقة.

    وتأتي هذه الهجمات المنسقة عقب عملية الإنزال الجوي التي نفذتها القوات الأمريكية على بلدة "الصبحة" وأدت إلى مقتل شاب مدني واعتقال شقيقه وزوجته دون معرفة الأسباب، لتسود حالة من التوتر بين أبناء البلدة الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين خلال الساعات القادمة مهددين بقطع الطرقات الرئيسية والخروج بمظاهرات "مناهضة لسياسة قوات الاحتلال الأمريكي والعناصر الموالية له في المنطقة".

    >>يمكنك متابعة المزيد من أخبار سوريا اليوم مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    إغلاق المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في ريف دير الزور بعد استهدافها
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