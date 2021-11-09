أنصار الله تسقط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف طائرة استطلاع مسيرة، يعتقد أنها تابعة لقوات "التحالف العربي"، في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع سكان إيغل، أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية، صباح اليوم، في أجواء منطقة الجُوبة جنوب محافظة مأرب".

وأضاف أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب؛ مشيرا إلى أن الطائرة "هي الخامسة من ذات النوع"، التي تتمكن الدفاعات الجوية التابعة لقوات أنصار الله، من إسقاطها، خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 9, 2021

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك طاحنة بين قوات جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها، من جهة؛ و الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخصا، في حين بات نحو 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات.

ووفقا لما أعلنته الأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، ، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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