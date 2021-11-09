الملكة رانيا تخطف الأنظار خلال زيارتها إلى دار نعمة في جبل القلعة... صورة

خطفت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأنظار خلال زيارتها برفقة الأميرة تغريد محمد، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "الأميرة تغريد" للتنمية والتدريب، إلى دار نعمة في جبل القلعة.

وكشفت الملكة رانيا عن كواليس مرافقتها للأميرة تغريد، قائلة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "سعدت اليوم بمرافقة الأميرة تغريد لدار نعمة في جبل القلعة، أحد المشاريع التابعة لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب. حبك وإصرارك على دعم المجتمع المحلي بالفعل ملهمان".

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

ودار نعمة تابعة لمشاريع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، والتي تدعم السيدات من جميع أنحاء الأردن لتسويق منتجاتهم، حيث يشتمل المشروع على مقهى ومطعم تقليدي يخدم السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى معرض لبيع المنتجات الحرفية والغذائية من مختلف محافظات المملكة.

وتم إنشاء مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية و التدريب لحلّ مشكلة الرعاية اللاحقة للأيتام ما بعد سن الثامنة عشرة من أبناء المؤسسات الإجتماعية المختلفة، حيث يتم نقلهم للمجتمع المحليّ للتعايش وإيجاد مستقبل كريم.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الشرق الأوسط عبر سبوتنيك