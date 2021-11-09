وفاة الممثل المصري أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بوفاة الممثل المصري أحمد خليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي نقل على إثره إلى المستشفى أكثر من مرة الفترة الأخيرة آخرها أمس.

وأعلن في وقت سابق إصابة أحمد خليل ( 80 عاما) بفيروس كورونا ودخل المستشفى ثم خرج قبل أيام مع تحسن حالته إلا أن صحته تدهورت بشكل كبير خلال أمس ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

وآخر أعمال أحمد خليل قصة "حكايتي مع الزمان" إحدى قصص مسلسل "إلا أنا" مع ميرفت أمين، التي تعرض حاليا.

وأحمد خليل أحد أبرز نجوم السينما والدراما في مصر والعالم العربي، ولد في محافظة الدقهلية في دلتا مصر سنة 1941، وأظهر رغبة في المثيل منذ أن كان تلميذا في المدرسة إذ التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وتخرج فيه عام 1965، وعين معيدًا بالمعهد.

وعمل خليل لفترة طويلة في المسرح، وانتقل للإقامة في الخليج وقدم هناك مجموعة أعمال اشتهر بسببها في الخليج.

وله بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية وشارك في أعمال كثيرة من بينها مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"زمن عماد الدين".

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