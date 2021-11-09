الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تختبر السيارات ذاتية القيادة

أعلن حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده ستكون الأولى في ‏الشرق الأوسط التي تختبر السيارات ذاتية القيادة.‏

وتابع ابن راشد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الإمارات ستحتل المركز الثاني عالميا في اختبار هذه السيارات.

جاء إعلان حاكم دبي، اليوم، بعدما ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي في معرض دبي إكسبو 2020، اعتمد خلاله طلب وزارة الداخلية الإماراتية بالبدء في اختبار السيارات ذاتية القيادة.

دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب pic.twitter.com/EGPr2FC4LW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

وأكد الشيخ محمد بن راشد في تغريدة أخرى له اليوم أنه في انتظار تقرير وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج اختبارات السيارات ذاتية القيادة لاتخاذ القرار المناسب بشأن اعتمادها في البلاد أم لا.

ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة pic.twitter.com/DLN6ufR6Tc — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 9, 2021

يشار إلى أن شركة النقل الأمريكية "أوبر" شهدت في عام 2018 حادثا مميتا راح ضحيته امرأة اصطدمت بها إحدى سيارتها ذاتية القيادة التجريبية في ولاية أريزونا الأمريكية وقتلتها، ليصبح الحادث هو أول حالة وفاة ناجمة عن سيارة ذاتية القيادة.

وتتسابق العديد من الشركات العالمية في تطوير سيارات ذاتية القيادة، من أبرزها "تسلا" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك.

كما ذكرت تقارير أن شركة "أبل" تعمل في سرية على إنتاج أول سيارة ذاتية القيادة تحمل اسمها.