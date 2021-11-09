لافروف يعلن أن لقاء صيغة أستانا حول سوريا سيعقد في ديسمبر

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن من المقرر عقد لقاء بـ "صيغة أستانا" حول سوريا في شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

موسكو-سبوتنيك. قال لافروف في مؤتمر صحفي: "من المقرر عقد لقاء آخر في شهر ديسمبر. أنا متأكد أننا سننظر في خطوات إضافية يمكن اتخاذها (بشأن التسوية)".

وأعلن المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في وقت سابق، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اقترح عقد لقاء جديد في جنيف في 22 نوفمبر/تشرين الثاني وفي شهر ديسمبر، إلا أن دمشق لم تتخذ قرارا بعد.

وقال لافرينتيف للصحفيين، يوم الجمعة:

"لقد أعربت الأطراف، يوم الأربعاء، عن استعدادها لعقد الجلستين السابعة والثامنة [للجنة الدستورية] في شهري نوفمبر وديسمبر. لكن لم نتمكن بعد من الاتفاق على موعد محدد. لقد اقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا انعقاد الجلسة السابعة في 22 نوفمبر، والثامنة في أوائل شهر ديسمبر. حتى الآن لم يوافق وفد الحكومة على هذا".

وفي الوقت نفسه، أشار لافرنتييف إلى أن موعد الجلسة السابعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في 22 نوفمبر والجلسة الثامنة يومي 5- 6 ديسمبر "مقبول" في رأيه.