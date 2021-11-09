أرامكو تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يوميا في 2022

توقعت شركة أرامكو السعودية أن يتجاوز الطلب على النفط حاجز الـ100 مليون برميل يوميا، في العام المقبل 2022م.

وحسب تصريحات نقلها تلفزيون العربية عن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، اليوم الثلاثاء، قال: "من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يوميا في 2022".

تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية جاءت خلال كلمة له في مؤتمر نيكاي جلوبال مانجمنت في اليابان.

ولفت ناصر إلى أن أرامكو تجري محادثات لبيع الهيدروجين الأزرق لليابان وكوريا الجنوبية.

يشار إلى أن أرامكوا كانت أكدت في بيان لها تحقيق زيادة في نسبة أرباحها بلغت 158% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتة إلى أن صافي دخلها بلغ 114.1 مليار ريال سعودي (30.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من 2021 مقارنة ب 44.2 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على الطاقة، وإلى هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات مدعومة بتعافي الطلب العالمي على الطاقة وزيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسة.

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