"يرغب في الزواج".. القبض على شاب هدد محافظ بورسعيد بارتكاب جريمة

ضبطت السلطات الأمنية المصرية مواطنًا في بورسعيد بعد ساعات من نشره رسالة عبر "فيسبوك"، هدد فيها محافظ بورسعيد بارتكاب جريمة إذا لم يقابله.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، طالب أحد الأشخاص في محافظة بورسعيد بضرورة مقابلة مسؤولي المحافظة لحل مشكلة خاصة به، مهددا بارتكاب جريمة.

وأكدت الصحيفة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات ما تم تداوله في فيسبوك بشأن رسالة لأحد الأشخاص ببورسعيد طالب خلالها بضرورة مقابلة مسؤول كبير داخل المحافظة لحل مشكلة خاصة به وهدد أنه سوف يرتكب جريمة".

وأضافت أنه "بالفحص، تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمناقشته قرر بوجود خلافات بينه وبين شقيقاته وأزواجهن بسبب الميراث".

وتابعت الصحيفة أن المواطن أكد أنه "يرغب في الزواج والإقامة في الشقة التي يقيم بها محل الخلاف والتي سبق أن حصل والده عليها من المحافظة".

وأضاف: "أنه نشر الرسالة بغرض مقابلة مسؤول كبير في محافظة بورسعيد لتخصيص الشقة محل الخلاف له أو توفير سكن له بديل لرغبته بالزواج".

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