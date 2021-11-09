وزير الصحة اللبناني: هذه الأدوية لن نرفع عنها الدعم

حدد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، مجموعة من الأدوية أكد أنها لن تتعرض لرفع الدعم مطلقا، قائلا: "لا نستطيع رفع الدعم عنها".

وحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال فراس: "هناك أدوية لا نستطيع رفع الدعم عنها لا سيما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية"، لافتا إلى أنها "بدأت تصل إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد انقطاع 4 أشهر".

ووصف وزير الصحة اللبناني وصول تلك الأدوية بعد فترة من الانقطاع بأنه "سيشكل انفراجة".

وضم الوزير إلى الأدوية التي لن يتم رفع الدعم عنها "أدوية غسيل الكلى والأدوية النفسية والأدوية التي تستعمل في المستشفيات كي لا ترفع قيمة الفاتورة الاستشفائية".

وبالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة، قال وزير الصحة اللبناني: "سيتم رفع الدعم عنها جزئيا وهذا الموضوع سيتم الإعلان عنه في وزارة الصحة بين اليوم والغد".

تصريحات الوزير اللبناني جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية في مجلس النواب النائب عاصم عراجي.

وعن قيمة الدعم الخاص بالدواء قال الأبيض إنه أصبح "35 مليون دولار في الشهر بدل 130 مليون دولار في الماضي"، لافتا إلى ما وصفها بـ "محاولات ترشيد هذا المبلغ للاستفادة منها بقدر الإمكان".

وأكد الوزير أن "النظام الصحي والمالي انهار في لبنان"، مؤكدا أن "المال الموجود لا يستطيع تغطية كل الاحتياجات".

وقال: "المواطن لا يستطيع اليوم الحصول على الخدمات الصحية والدواء الا بعد تكبد أعباء مالية كبيرة".

يشار إلى أن تقارير إعلامية محلية، كانت قد نقلت عن نقيب صيادلة لبنان، غسان الأمين، تأكيده أنه "خلال الشهر الجاري ستبدأ مرحلة رفع دعمٍ جزئي عن أدوية الأمراض المزمنة".

ووفقا للأمين، فإن النسب التي سيتم بها رفع الدعم لم يُتخذ قرار بها إلى الآن، لكنه أشار إلى أن أسعار تلك الأدوية "ستتضاعف، ولن تكون بمتناول كثيرين منهم، في ظل انهيار القدرة الشرائية".

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