أنباء تؤكد وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا ولقاء الأسد

نقلت وسائل إعلام أنباءً تتحدث عن وصول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى مطار دمشق الدولي، وعلى رأسه وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بعد عزلة عربية دامت قرابة 10 سنوات.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، النبأ يتحدث عن وصول وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة السورية دمشق.

وذكر مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، أن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال نظيره الإماراتي في مطار دمشق الدولي، حيث توجه الاثنان على الفور للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".

يتبع...