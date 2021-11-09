تفاصيل لقاء السيسي مع ولي العهد الأردني

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في قصر ‏الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.‏

وخلال لقائه مع السيسي، أشار ولي عهد الأردن "إلى أهمية الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية"، لافتا إلى "أن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في كافة المجالات، لا سيما مجال الاستثمار في القطاع السياحي"، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

كما أشاد ولي عهد الأردن للسيسي "بالتقدم الذي تحرزه مصر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بإقامة المشاريع التنموية الكبرى".

وأكد الأمير الحسين عبد الله الثاني على "ضرورة الاستفادة من تجربة مصر التنموية وتبادل الخبرات، خاصة فيما يتصل بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

من ناحيته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء على "عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع مصر والأردن وشعبيهما، والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما".

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، ومنها القضية الفلسطينية، وأكدا على تكاتف وتضافر الجهود للأزمات القائمة في بعض دول المنطقة، خاصة سوريا وليبيا، وكذلك سبل تعزيز التعاون مع العراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، وجددا تأكيدهما على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخرا"، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية المصرية.

وأعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن "تطلعه لتكثيف التعاون الثنائي بين بلاده ومملكة الأردن في مجالي السياحة والمشاريع التنموية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، كما أشاد السيسي بمشاركة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم".

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