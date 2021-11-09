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    جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية

    إسرائيل تشدد مراقبتها للفلسطينيين من خلال برنامج التعرف على الوجوه في الضفة الغربية

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    يقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة للفلسطينيين من خلال دمج التعرف على الوجه مع شبكة متنامية من الكاميرات والهواتف الذكية، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

    وفقا للصحيفة، فإن المراقبة، التي تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين، تتضمن جزئيًا تقنية هاتف ذكي تسمى Blue Wolf تلتقط صورًا لوجوه الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وتطابقها مع قاعدة بيانات صور واسعة النطاق لدرجة أن جنديًا سابقًا وصفها بأنها سر الجيش "فيسبوك" للفلسطينيين". ويومض تطبيق الهاتف بألوان مختلفة لتنبيه الجنود إذا كان الشخص سيُعتقل أو يُقبض عليه أو يُترك بمفرده.

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    تم وصف برنامج المراقبة في المقابلات التي أجرتها The Post مع جنديين إسرائيليين سابقين وفي روايات منفصلة قدموها هم وأربعة جنود آخرين تم تسريحهم مؤخرًا إلى مجموعة الدعوة الإسرائيلية Breaking the Silence وتم مشاركتها لاحقًا مع The Post. لم يتم الإبلاغ عن الكثير من البرنامج مسبقًا. بينما أقر الجيش الإسرائيلي بوجود المبادرة في كتيب على الإنترنت، فإن المقابلات مع الجنود السابقين تقدم أول وصف علني لنطاق البرنامج وعملياته.

    بالإضافة إلى Blue Wolf، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب كاميرات مسح ضوئي للوجه في مدينة الخليل المقسمة لمساعدة الجنود عند نقاط التفتيش على التعرف على الفلسطينيين حتى قبل تقديم بطاقات هوياتهم.

    توفر شبكة أوسع من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، التي يطلق عليها اسم "مدينة الخليل الذكية"، مراقبة في الوقت الفعلي لسكان المدينة، ويمكن، كما قال جندي سابق، رؤية المنازل الخاصة في بعض الأحيان.

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