ولي العهد الأردني يعلق على "لقاء أخوي" بينه وبين السيسي

علق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس ‏المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.‏

ونشر ولي عهد الأردن صورة تجمعه بالسيسي من لقائهما اليوم الذي وصفه بـ"الأخوي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون بين مصر والأردن، خاصة في الشأنين السياحي والاقتصادي.

كما لفت ولي العهد الأردني إلى أنه نقل خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحيات والده العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

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واستعرض لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد الأردن، الذي عقد في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا الإقليمية، منها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، وتجديد إدانتهما للمحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس المصري اطمأن على صحة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.