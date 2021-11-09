غانتس: لن نسمح لـ"حزب الله" بحيازة أسلحة تضر بإسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لـ"حزب الله" اللبناني بحيازة أسلحة تضر بإسرائيل.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله اللبناني أو بما أسماهم بـ"مبعوثي إيران في المنطقة" بحيازة أسلحة تضر بالتفوق النوعي لبلاده.

אחרי שבשבוע שעבר הנחנו אבן פינה למפעל אלביט סמוך לירוחם, היום חנכנו את מפעל רפאל החדש בשלומי שיחזק את הצפון, יספק עבודה ויהווה מנוע צמיחה לאזור כחלק מהתפיסה שלי לפתח את הפריפריה. לפני 15 שנה, בער המקום הזה מרקטות של חיזבאללה, והחניכה היום היא מסר לאויבינו שהנחישות שלנו חזקה מהכל. pic.twitter.com/G7NBXiWIR6 — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 9, 2021

وجاءت تصريحات غانتس خلال وضع حجر الأساس لمصنع "رفائيل" معدات عسكرية إسرائيلية في مدينة شلومي في الشمال الإسرائيلي، الذي أكد أنها بداية لتغيير معالم المنطقة الشمالية أمام "حزب الله"، كما أنه توفر فرص عمل مناسبة للإسرائيليين.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده باتت مستعدة لأي سيناريوهات محتملة، سواء في الجنوب أمام قطاع غزة، أو الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، فضلا عن إيران.

وفي سياق متصل، قال الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تكثف استعداداتها للقيام بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

אנו פועלים כל העת כדי למנוע מלחמה – עושים מבצעים, מעבירים מסרים, מונעים התעצמות. אך אם וכשתהיה לחימה כאן בחזית, נהיה ערוכים בעורף ונהיה ערוכים גם לביצוע פעולות מבצעיות שלא ראינו בעבר, באמצעים שלא היו בידינו בעבר, שיפגעו בליבת הטרור ויכולותיו. pic.twitter.com/gOGmeBfJ3D — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 9, 2021

ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الثلاثاء، عن كوخافي، أن الجيش الإسرائيلي يكثف خطواته العسكرية لاستعداد للتعامل مع التهديد النووي الإيراني، مؤكدا أن بلاده وافقت على ميزانية يمكن من خلالها أن تجعل من التعاطي مع مجموعة مختلفة من التهديدات.

وجاءت تصريحات الجنرال أفيف كوخافي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والتي شدد خلالها على أن بلاده تواجه تحديات أمنية على أكثر من جهة، قدرها بـ"ستة" جهات مختلفة، موضحا أن إسرائيل ما تزال تواصل العمل ضد أعدائها، سواء في مهمات سرية أو عمليات أخرى.