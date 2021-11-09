مقتل مصورة صحافية وطفلها وإصابة زوجها جراء انفجار عبوة ناسفة في عدن جنوبي اليمن

لقيت مصورة صحافية مصرعها برفقة طفلها وإصابة زوجها بإصابات بالغة جراء انفجار في عدن جنوبي اليمن، في مشهد يمثل جانبا من وضع أمني متردي يعانيه اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.

القاهرة- سبوتنيك. وأبلغ مصدر أمني في عدن، وكالة "سبوتنيك"، أن "المصورة الصحافية، رشا الحرازي لقيت مصرعها هي وطفلها بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق شرقي مدينة عدن لدى مرور سيارتها هناك، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود أمين العتمي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في السلطة المحلية بعدن، إن امرأة ورجل أصيبا بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهما أثناء مرورها على طريق ساحل أبين في مديرية خورمكسر شرقي مدينة عدن.

وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخصا، في حين بات نحو 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات.