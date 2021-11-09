الجامعة العربية تدعو إلى التهدئة بين الجزائر والمغرب

دعت الجامعة العربية الجزائر والمغرب للتهدئة إثر توترات على خلفية مقتل 3 جزائريين في منطقة الصحراء الغربية، وهو الحادث الذي وجهت الجزائر أصابع الاتهام فيه إلى المغرب.

القاهرة - سبوتنيك . جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، رد فيه أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، على رسالة وزير خارجية الجزائر بهذا الشأن، معربا عن قلقه إزاء التطورات التي تسبب فيها حادث راح ضحيته 3 جزائريين.

وبحسب البيان، فإن أبو الغيط دعا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية على استعداد لتقديم الدعم لكل ما من شأنه نزع فتيل هذه الأزمة بين البلدين.

ودعا أبو الغيط إلى التهدئة بين البلدين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدا أن هناك حاجة لتضافر الجهود حفاظا على استقرار المنطقة وتنميتها.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية أعلنت، الأسبوع الماضي، مقتل 3 جزائريين جراء ما وصفته بـ "هجوم نفذه الجيش المغربي"، بينما بعث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رسالة إلى الأمم المتحدة وصف فيها الحادث بـ "إرهاب الدولة".

يذكر أن التوترات بين البلدين تسببت في إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب في أغسطس/ آب الماضي، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي.

وتعد قضية الصحراء الغربية سببا في الأزمة بين البلدين، فبينما تطالب المغرب بمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، تقول جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر إنه يجب إجراء انتخابات لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.

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