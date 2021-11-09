إعلام: حريق هائل قرب جامعة حيفا في إسرائيل... فيديو

وذكر موقع "عرب 48" أن النيران طالت أربع سيارات خاصة كانت متوقفة على جانب الطريق لتمتد إلى منطقة أحراش قريبة.
ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحرائق ومنع امتدادها وانتشارها في اتجاه الجامعة والمناطق المأهولة والأحراش في المكان.
اندلاع حريق بسيارات وحرش في جبال الكرمل
للتفاصيل: https://t.co/ColknciAf2 pic.twitter.com/7ZoDwhAIhJ
— موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2021
وسارعت الشرطة وخبراء الحرائق إلى فتح تحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه.
اندلاع حريق هائل في جبل الكرمل في مدينة حيفا المحتلة بالداخل الفلسطيني
المحتل
الحريق التهم أحراش وسيارات pic.twitter.com/9IdzbkPla7
— هيفاء علي محمد (@HaifaYem2021) November 9, 2021
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشرطة أغلقت مفرق دينيا باتجاه الجامعة وشارع 672 الرابط بين عسفيا والجامعة.
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