إعلام: حريق هائل قرب جامعة حيفا في إسرائيل... فيديو

شب حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في مجموعة من السيارات، ومنطقة أحراش في جبال الكرمل قرب جامعة حيفا في إسرائيل.

وذكر موقع "عرب 48" أن النيران طالت أربع سيارات خاصة كانت متوقفة على جانب الطريق لتمتد إلى منطقة أحراش قريبة.

ووصلت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخماد الحرائق ومنع امتدادها وانتشارها في اتجاه الجامعة والمناطق المأهولة والأحراش في المكان.

اندلاع حريق بسيارات وحرش في جبال الكرمل

للتفاصيل: https://t.co/ColknciAf2 pic.twitter.com/7ZoDwhAIhJ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 9, 2021

​وسارعت الشرطة وخبراء الحرائق إلى فتح تحقيق في ملابسات الحريق لمعرفة أسباب اندلاعه.

اندلاع حريق هائل في جبل الكرمل في مدينة حيفا المحتلة بالداخل الفلسطيني

المحتل

الحريق التهم أحراش وسيارات pic.twitter.com/9IdzbkPla7 — هيفاء علي محمد (@HaifaYem2021) November 9, 2021

​وأشارت تقارير صحفية إلى أن الشرطة أغلقت مفرق دينيا باتجاه الجامعة وشارع 672 الرابط بين عسفيا والجامعة.