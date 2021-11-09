إعلام: الإدارة الأمريكية تقدم مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية

ونقلت القناة الإسرائيلية i24NEWS، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الإدارة الأمريكية تجهز مبادرة لإقامة حكومة وحدة فلسطينية، في الوقت الذي لم تحدد الحكومة الإسرائيلية موقفها من تلك المبادرة.

وكشفت القناة أن الجانب الأمريكي يأمل في أن تسهم الحكومة الفلسطينية المرتقبة بإنهاء الانقسام بين حركتي، فتح وحماس، موضحة أن هذه المبادرة الأمريكية تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية تضم وزراء وممثلين عن حركتي فتح وحماس، فضلا عن مختصين في جوانب مختلفة ولا ينتمون إلى أي تيار سياسي.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إخراج السلطة الفلسطينية من أزمتها الاقتصادية، وكذلك المساهمة في خلق حالة من الهدوء في المنطقة عبر تشكيل هذه الحكومة الفلسطينية، مع محاولة إدارة جو بايدن التوصل إلى تهدئة على جبهتي غزة والضفة الغربية، أمام إسرائيل.

ونقلت القناة على لسان أحمد مجدلاني، وزير شؤون التطوير الاجتماعي في السلطة الفلسطينية أن "السلطة لن تتجاوب مع أي مبادرة أمريكية، ما لم يكن هناك أي قرار بشأن فتح القنصلية"، لافتا إلى أنه في حال الحديث عن ملفات وقضايا داخلية، فإن السلطة الفلسطينية لن تقبل بأي إملاءات أمريكية.

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