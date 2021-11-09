ماكرون يأسف لسوء الفهم الناتج عن تصريحاته حول الجزائر

أعلن مسؤول رئاسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى أسفه لسوء الفهم والجدل الناجم عن تعليقاته حول الجزائر.

وشهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر توترات شديدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تساءل ماكرون عما إذا كانت هناك دولة في الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، متهما "النظام السياسي العسكري" الجزائري بأنه أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".

وردت الجزائر على ذلك بإغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي الذي يخوض مواجهات في مالي المجاورة، وباستدعاء سفيرها، بحسب "رويترز".

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت الماضي، أنه لن يقدم على الخطوة الأولى لتخفيف التوتر. وأضاف لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن ماكرون "فتح صراعا قديما بطريقة سخيفة تماما".

وقال المسؤول الفرنسي، يوم الجمعة، قبل مؤتمر بشأن ليبيا تمت دعوة تبون لحضوره، إن الجزائر طرف رئيسي في المنطقة وإن ماكرون يريده أن يحضر.

وعبر عن أسف الرئيس الفرنسي بعد تعليقاته لمجموعة من الشبان كانوا يسعون للبحث عن الخلافات التاريخية بين البلدين.

وأوضح أن ماكرون يأسف للخلافات وسوء الفهم الذي نتج عن تصريحاته، مؤكدا أن الرئيس ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادتها.

ويضغط ماكرون لتحقيق المزيد من الشفافية بشأن ماضي فرنسا مع الجزائر وكلف المؤرخ بنيامين ستورا بإصدار تقرير عن ذلك.