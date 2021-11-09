محمد بن سلمان يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد تضامن بلاده مع العراق

هنأت المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفة الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن الكاظمي، تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الثلاثاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وأبدى الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، استنكار المملكة العربية السعودية لـ"الاعتداء الآثم" (محاولة الاغتيال) الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة، مشددا على حرص بلاده على أمن العراق واستقراره، وتضامنها معه حكومة وشعبا في "مواجهة التحديات"، وفقا للبيان.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الأحد، فشل محاولة لاغتيال رئيس الحكومة بعد استهداف منزله في المنطقة الخضراء بواسطة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.

وقالت الخلية في بيان: "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة. القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

من جانبه، قال رئيس الخلية الإعلام، سعد معن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الهجوم "انطلق من منطقة تبعد 12 كم من شمال شرق بغداد".

فيما غرد الكاظمي مطمئنا العراقيين على سلامته قبل أن يظهر في مقطع فيديو قال فيه إن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا". أدانت دول عدة، محاولة الاغتيال.

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