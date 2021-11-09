البرهان يعلن تشكيل لجنة لاستلام أموال "لجنة إزالة التمكين"

قرر القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من النظام السابق بواسطة لجنة إزالة التمكين، التي جمد عملها في وقت سابق.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون السوداني، فإن "البرهان قرر، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، التي تم تكليفها بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات شعبية في أبريل/ نيسان 2019.

وجمد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، واتهم المكون المدني في السلطة الانتقالية بالتآمر والتحريض على الجيش.

وقال البرهان إن ما اتخذه من إجراءات تمثل "تصحيحا للمسار وأن الهدف منها هو تجنيب البلاد حربا أهلية".

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