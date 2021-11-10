أمير سعودي يرد على إعلامية لبنانية حول ما قدمته المملكة إلى بيروت

رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تغريدة الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، التي تطرقت فيها لقيمة ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان.

وتساءلت مريم البسام في تغريدتها على "تويتر" عن الرقم الحقيقي حول ما قدمته المملكة إلى بيروت هل هو "80 مليار أم 800 مليون".

٨٠ مليار دولار؟؟؟ وين راحوا هول ؟؟ ع مين انصرفوا ؟

الرقم الادق هو ٨٠٠ مليون دولار وتوزعوا ع جماعات محددة تدعمها المملكة ( بتعرفهن يا شيخ) .

اما في بقية الخطاب فاعتقد اننا تعلّمنا من المشايخ الافاضل جليلي التقدير والاحترام والتقوى ان :

الكذب حرام مولانا . https://t.co/4l4fZWHPCC — مريم البسام (@MariamAlbassam) November 7, 2021

فرد الأمير عبد الرحمن على البسام قائلا: "لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حسن أخلاق في الخصومة.. لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما وحُسن المظهر".

(ليك مين عم يحكي)

السمسرة واجتزاء المبالغ-والآراء- والجحود مجالكم الذي لا يجاريكم فيه أحد

(شو اللي بيمنع ال80 مليار تصير 800 م؟!!بتشيلوا صفرين وبتضبط شو عليه)

ست مريم:لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حُسْن أخلاق في الخصومة..لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما و حُسن المظهر! https://t.co/AlbPSUF9OL — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 9, 2021

​واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

هذا وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

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