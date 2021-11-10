فيديو لابن سلمان مع رجل مسن يشعل مواقع التواصل..."طلبك سينفذ وبأسرع وقت"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للأمير سلطان بن سلمان، وهو يفي بوعده مع رجل مسن.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لا يمكن لوكالة سبوتنيك التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، مخاطبة الرجل المسن للأمير سلطان بن سلمان الذي كان يرد عليه، مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت. ويظهر في مقطع الفيديو أيضا قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة العربية السعودية ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه في حين حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

ضيف #تنومة هذه الأيام :

حفيد المؤسس

وابن الملك

و أخ عراب الرؤية محمد #سلطان_بن_سلمان الذي أراد أن يُعرّف عن نفسه فأطل علينا من القمر .

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مختلف في تقديم نفسه

و لا يختلف في تواضعه اثنين



وعد هذا الشيخ ان يطور فطور

و وعده بزيارة فزاره

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حفظ الله قادتنا و بارك فيهم و أعانهم🇸🇦 pic.twitter.com/aVhogciowG — مبارك الشهري (@Mubark_m9) November 9, 2021

وأوضح الأمير السعودي سلطان بن سلمان، أنه التقى بالرجل المسن في أحد الأسواق قبل سنوات، مذكراً إياه بأنه قام بنصيحته وقتها، وأن الأمير أخذ بتلك النصيحة التي وصفها بالممتازة.

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