هل تتم إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لمنهج الصف الرابع الابتدائي في مصر؟

انتشرت، أخيرا، على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء بشأن إضافة مادتي الكيمياء والفيزياء لمنهج الصف الرابع الابتدائي والذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وبدوره، نفى وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على فيسبوك، تلك الأنباء، مؤكدا أن هذا الكلام ليس صحيحا.

وقال شوقي: "إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة غير صحيحة من قريب أو بعيد".

وأشار إلى أنه لا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أي نوع.

وأضاف الوزير المصري أن هناك حملات منظمة وممنهجة على مواقع التواصل، تهدف لإثارة البلبلة كل يوم.

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