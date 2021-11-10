التحالف العربي يعلن تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها "أنصار الله" على السعودية

أعلن التحالف العربي أن قواته استطاعت تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة "أنصار الله" نحو المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية السعودية استطاعت اعتراض وتدمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية".

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التحالف : الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر (٣) صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 10, 2021

وقالت في تدوينة أخرى إن "التحالف استطاع إحباط محاولات المليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشيرة إلى أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ومنذ مارس/ أذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من أجل لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ أواخر 2014.

وينفذ التحالف غارات جوية ضد "أنصار الله" في اليمن، بينما تقوم "أنصار الله" بتنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف داخل اليمن وفي الأراضي السعودية.

وتسببت حرب اليمن في حصيلة قتلى تقدر بمئات الآلاف إضافة إلى تسببها في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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