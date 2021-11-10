لغز اختفاء طيار سعودي في الفلبين... وشكوك حول مصيره

"أين عبد الله الشريف"، تحت هذا الوسم شارك العشرات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودي في حملة للكشف عن مصير الطيار السعودي عبد الله الشريف، المفقود في الفلبين منذ 17 مايو/ أيار 2019.

وظهرت والدة الطيار من خلال برنامج "ياهلا" على فضائية روتانا خليجية، مؤكدة على أنها لا تزال تنتظر ظهور ابنها، مشددة على أنها "لا تعرف حتى الآن إن كان حيا أم لا"، وتضيف: "إحساسي بوصفي أُمًّا أن ولدي ما زال على قيد الحياة".

وأصدرت السفارة السعودية في الفلبين بيانا، في 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أكدت فيه أنها تبذل جهودا للكشف عن مصير الطيار السعودي الذي اختفى أثناء رحلة طيران تدريبية جنوبي الفلبين في 17 مايو/ أيار 2019.

​وجاء في البيان وقتها "أنها (السفارة) قامت ولا تزال بجميع الجهود الممكنة لحل هذه القضية انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد برعاية شؤون المواطنين والحرص على سلامتهم وبمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين".

وألقت والدة عبد الله الضوء على عدد من الأمور، قالت إنها تثير "الشكوك" حول مصير ابنها، والتي من بينها "حقيبة كابتن الطائرة وما عثر عليه بداخلها".

وقالت والدة عبد الله أثناء المقابلة: "في عام 2019، وبعد إقلاع ابني من جزيرة سان خوسيه بالفلبين مع الكابتن بـ28 دقيقة، فُقدت الطائرة من على الرادارات، وإلى يومنا هذا ونحن في عام 2021 لا يوجد أي أثر لابني عبد الله، ولا للطائرة، ولا للكابتن".

وأضافت: "لا يوجد أي حطام للطائرة، أو ما يثبت أن الطائرة سقطت أو احترقت.. وإلى هذا اليوم لم يردنا أي علم عن عبدالله".

وتابعت: "أنا حتى لما طالبت بالتحقيق مع الصيادين من سعادة السفير، قلت له يعني أنا أبغى تحققوا مع الصيادين وتحققوا مع زوجة الكابتن.. زوجة الكابتن كانت جالسة مع الصيادين الذين وجدوا الشنطة، جلست معهم وخرجت على أساس أن محمد ولدي يجلس مع الصيادين وشوي خرجوا هم وخرجت هي وقالت له إنهم يبحثون عن سيارة لذلك مشو..".

لا نعرف هل هو عايش أم لا، ولا نعرف مصير الطائرة...

والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي لياهلا قصة اختفاء نجلها@KDROMATYHOTMAI1#اين_عبدالله_الشريف#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2obnnUGFsN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

​وأضافت: "في التحقيق، لما تم التحقيق مع الصيادين، مو نفس الصيادين الي اجتمعت معاهم زوجة الكابتن وهذا الشي كمان أثار الشك عندنا..".

وأشارت والدة عبد الله: "شنطة الكابتن بشهادة شهود الجميع ومن ضمنهم ولده، الشنطة اللي كانت مع الكابتن لونها فسفوري والشنطة اللي لاقوها الصيادين لونها أسود، وأنها بعد 3 أيام جت على الشاطئ فيها أوراق لم تبلل حتى بعد 3 أيام تخيل.."

وتابعت: "لما تم تسليمها (الشنطة) تم تسليم الأوراق والبطاقات حقت الكابتن ولما وصلت للحكومة وصلت مقصوصة وفي بينهم ميدالية مطعجة لاعبين فيها، تفسيري أنا أنه هناك تمويه في الموضوع في شي غريب في حلقة ضائعة لا أعلم أي هي".

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