محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 28" عام 2023

قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده جاهزة لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي "كوب 28" في عام 2023.

وكتب ابن راشد، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر "كوب 28" في 2023، الذي يعد أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وتابع: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين".

وقال محمد بن راشد: "الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

وأعلنت دول في مجموعة آسيا والمحيط الهندي، مطلع الشهر الجاري، دعمها لطلب الإمارات باستضافة قمة المناخ في 2023.

وطلبت الإمارات، في وقت سابق، استضافة دورة قمة المناخ لعام 2023، التي تشارك فيها الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين .. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة. #COP28UAE — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2021

وينعقد في الوقت الحالي مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لتغير المناخ المعروف بـ "كوب 26" في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة بمشاركة آلاف المندوبين وممثل الحكومات والمجتمع المدني من أجل دعم الجهود العالمية لحماية الأرض من التغيرات المناخية.

وانطلقت القمة الحالية في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتستمر حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب خبر عن القمة لموقع الأمم المتحدة.

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