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    محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا

    مسؤول سوري: محطات تحلية في الحسكة ودور روسي كبير بتدفق مياه الشرب لسكانها

    © Sputnik . Ali Hashem
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    تواصل المؤسسات الحكومية السورية في محافظة الحسكة، سعيها لاستمرار تدفق مياه الشرب لمليون مدني من مصدرها الوحيد في (محطة علوك) في ريف المحافظة.

    ويتمثل ذلك من خلال إجراء الصيانات العامة ودخول الورش الفنية إليها بمرافقة وحماية الشرطة العسكرية الروسية، إضافة  لتركيب عدد كبير من محطات تحلية المياه والخزانات ضمن أحياء ومناطق المدينة استعداداً لأي طارئ.

    مسؤول سوري: محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Ali Hashem
    مسؤول سوري: محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا

    دور روسي مهم

    وذكر المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الورش الفنية التابعة للمؤسسة تقوم بالدخول إلى محطة مشروع أبار علوك التي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وريفهما، بشكل يومي لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وذلك من خلال الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة العسكرية الروسية بمرافقة وحماية الورش.

    وتابع العكلة إن "أعمال الصيانة وإعادة التنفيذ شملت حتى اليوم 24 بئراً وخمسة مضخات أفقية ضمن مشروع محطة أبار علوك، وهي مستمرة حتى إدخال جميع الآبار في المشروع البالغة 34 بئراً و12 محطة ضخ أفقية، وذلك لضمان استمرار تدفق المياه عبر مجاريها إلى مدينة الحسكة التي عانت من انقطاع للمياه 27 مرة متتالية وذلك منذ احتلال الجيش التركي لمنطقة راس العين شمالي غربي محافظة الحسكة في عام 2019".

    مغترب سوري يوزع المياه المعدنية على عطشى الحسكة
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    مغترب سوري يوزع المياه المعدنية على عطشى الحسكة بعد حصار جائر للمدينة
    وأكد العكلة أن مياه الشرب التي يتم ضخها إلى أحياء ومناطق محافظة الحسكة هي مياه معقمة ومراقبة بشكل ني وعلمي دقيق، كما تستمر ورشهم الفنية بإجراء الإصلاحات على خطوط الشبكة ضمن أحياء المدينة والريف القريب. 

    20 محطة تحلية

    وكشف مدير عام مؤسسة المياه في محافظة الحسكة الحكومية أن المساعي الحكومية السورية أثمرت عن وصول عدد من محطات تحلية المياه المقرر تركيبها في مدينة الحسكة هي 20 محطة، منها 4 محطات تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات في إيران لتأمين مياه الشرب لسكان مدينة الحسكة في حال توقف المصدر المغذي لهؤلاء السكان بمياه الشرب.

    محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Ali Hashem
    محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا

    والمحطات 16 الأخرى مقدمة من منظمة "اليونيسيف" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بالتعاون مع "الهلال الأحمر العربي السوري"، والتي تنفذها (شركة تقنيات المستقبل السورية الخاصة)، مبيناً أن 11 محطة وصلت إلى الحسكة وهي قيد التركيب حالياً، حيث تم صب القواعد الخرسانية لها في المواقع المحددة، أما المحطات التسع الأخرى فهي في طريقها إلى الحسكة، بحسب العكلة.

    وأوضح العكلة أن المحطات الأربع التي تم التعاقد عليها مع الشركة الإيرانية PFK من بقيمة عقدية تصل إلى 472 ألف دولار أمريكي، تقرر تركيبها في الحدائق العامة (الواحة والبلابل والثورة) وفي حي المريديان وسط مدينة الحسكة، ويبلغ إنتاج المحطة الواحدة 10 متر مكعب في الساعة/ بمعدل 500 متر مكعب في اليوم.

    وأضاف: "أما المحطات الست عشرة الأخرى فتبلغ استطاعة كل منها 1.5 م3 في الساعة وسيتم تركيبها في مواقع تم تحديدها من قبل المؤسسة، بالقرب من الآبار التي تم حفرها سابقا في مواقع متفرقة من مدينة الحسكة من قبل مجلس المدينة بالتعاون من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعددها 27 بئراً، مشيراً إلى أن كل محطة تستمد المياه من هذه الآبار السطحية التي يبلغ عمق كل منها نحو 70 مترا وهي مياه لا تصلح للشرب وتقوم المحطة بمعالجتها وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، ويتم تقديمها للسكان من خلال مناهل وخزانات سيتم إنشاؤها بالقرب من كل محطة".

    ولفت العكلة إلى أن هذه المحطات بحاجة إلى خبرات فنية ذات مستوى عالٍ لتشغيلها وصيانتها، كما أنها بحاجة إلى مواد ومستلزمات لتحويل المياه الواصلة إليها من مياه مخصصة للاستخدامات المنزلية فقط إلى مياه صالحة للشرب، وستقوم الجهات التي تقدم هذه المحطات بتقديم المواد والمستلزمات الضرورية لعملها وصيانتها إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في مؤسسة المياه على إدارتها تشغيلاً وصيانة.

    محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا
    © Sputnik . Ali Hashem
    محطات تحلية مياه الشرب في الحسكة، سوريا

    خزانات للمياه

    وفي نفس السياق أكد المهندس محمود العكلة إن فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة انتهى بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع من تركيب خزانات مياه جديدة في مواقع متعددة من مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها وعددها 145 خزاناً سعة كل منها 5 متر مكعب، مبيناً أنه تم تركيبها في التجمعات السكانية التي تعاني صعوبات بوصول مياه الشرب إليها أثناء الضخ من محطة مياه علوك حسب برنامج  التقنين والضخ المقرر من قبل المؤسسة، وذلك إما بسبب وجود أعطال واختناقات في الشبكة المغذية أو لوجود تلك التجمعات في مواقع بعيدة أو مرتفعة.

    وأكد أن الخزانات الجديدة تضاف إلى الخزانات التي تم تقديمها وتركيبها مؤخراً والبالغ عددها 244 خزاناً منها 94 خزان سعة 5 متر مكعب للأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة، و100 خزان سعة كل منها 5 متر مكعب تم تقديمها وتركيبها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق مختلفة من مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها إلى جانب 50 خزان التي قام فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بتقديمها وتركيبها في عدد من المدارس في المحافظة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سعة كل منها 2 متر مكعب.

    ولفت إلى أن فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة يقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المحافظة بنقل مياه الشرب بواسطة الصهاريج من محطتي تل براك ونفاشة، إلى هذه الخزانات المركزية المركبة في الشوارع الرئيسة والساحات العامة في مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها بشكل دوري ليقوم السكان بالحصول على حاجتهم من مياه الشرب من هذه الخزانات.

    يشار أن مليون مدني سوري عانوا خلال السنتين الماضيتين من انقطاع مياه الشرب عنهم 27 مرة تصل كل مرة مدة الانقطاع إلى أكثر من شهرين متتالين، حيث كان لقوات الشرطة العسكرية الروسية بالتنسيق مع الحكومة السورية الدور الأكبر بإعادة تشغيل المياه خلال مرات الانقطاع المتعمدة.

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