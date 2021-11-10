حقائب منتخب إيران في بيروت تثير الجدل بعد أنباء عن اختفائها...صور

أثارت صور وصول المنتخب الإيراني إلى لبنان المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات كبيرة لدى المتابعين واللبنانيين، حيث ظهر اللاعبون وبحوزتهم الكثير من الحقائب.

وعلق أحد المغردين على "تويتر"، متسائلا عن سبب هذا الكم من الحقائب مع اللاعبين خصوصا أن وجودهم في البلاد محدود ليومين ليس أكثر، هذا الأمر أدى إلى موجة كبيرة من الجدل الإعلامي والصحافي في لبنان من قبل الجماهير والمهتمين بالشأن الرياضي.

حقائب لاعبين المنتخب الايراني في #بيروت تثير السخرية والاندهاش والتساؤل عند الكثيرين ، #المنتخب_الايراني قادم الي #لبنان لمواجهة #تلمنتخب_البناني وحمل لاعبوه حقائب كبيرة والاقامة ٤ايام فقط لبنان مش دولة 😂😂😂 pic.twitter.com/6Ayg1gPRaS — جاااك 🙏 (@aia_20) November 10, 2021 وقام بعضهم الآخر بالرد على الصور بتوضيح حول سبب حجم الحقائب وعددها، على أنّها مستلزمات التدريب والإقامة في لبنان، قبل السفر لاحقاًً إلى الدوحة لمواجهة منتخب سوريا، بطائرة خاصة، كالتي وصل على متنها اللاعبون إلى بيروت.

#حقائب_المنتخب_الإيراني

موقع "إيران واير" المعارض:



الحقائب المثيرة للجدل اختفت من الفندق محل إقامة المنتخب في بيروت!!

ونقل الموقع عن نشطاء إيرانيين تشبيههم لحقائب منتخب بلادهم بـ"حقائب الدولارات" التي تسلمتها جماعات موالية لإيران في لبنان وفلسطين. pic.twitter.com/oQJMzXd88D — محطات | Stations (@akaliti) November 9, 2021

ويواجه منتخب لبنان على أرضه منتخب إيران ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة على ملعب صيدا البلدي، غدا الخميس الساعة 14:00 بتوقيت بيروت.