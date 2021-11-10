وزير الدفاع العراقي يصل إلى السعودية لـ"تطوير التعاون الدفاعي"

وصل وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية إثر دعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويرافق الوزير سعدون في زيارته وفد عسكري رفيع المستوى من كبار الضباط في وزارة الدفاع، وكان في استقباله في الرياض نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في المجال الدفاعي، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، حسبما جاء في بيان وزارة الدفاع العراقية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

بناءً على دعوة رسمية من قبل ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،وصلت الى المملكة العربية السعودية على رأس وفد عسكري من كبار ضباط وزارة الدفاع

وكان في استقبالنا نائب وزير الدفاع في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز @kbsalsaud pic.twitter.com/22HHyGSl1A — جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) November 10, 2021

​يأتي ذلك بعد أن هنأت المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على سلامته ونجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها، واصفة الواقعة بـ"الاعتداء الآثم".

حيث تلقى الكاظمي اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).