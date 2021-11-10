وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأردني في عمان

وأكّد الوزيران على الحرص المشترك لإيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك، بحسب ما ذكرت وكالة "البترا" الأردنية.
#عبدالله_بن_زايد يلتقي معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة #الأردنية @AymanHsafadi @ForeignMinistry pic.twitter.com/6upVmZeXf1— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) November 10, 2021
واستعرض الوزيران مخرجات اللقاء الذي جمع ملك الأردن عبدالله الثاني ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال أيّار/مايو الماضي، في عمّان، بحسب الوكالة.
كما أكّد الجانبان على استمرار التنسيق في القضايا الإقليمية وجهود تجاوز التحديات المشتركة في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وخدمة القضايا والمصالح العربية.
وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي قدم التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن، وأكّد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا.
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