وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأردني في عمان

التقى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، نظيره الأردني أيمن الصفدي، خلال جولته التي بدأها يوم أمس الثلاثاء، على عدد من دول المنطقة.

وأكّد الوزيران على الحرص المشترك لإيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والدفاعية، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك، بحسب ما ذكرت وكالة "البترا" الأردنية.

​واستعرض الوزيران مخرجات اللقاء الذي جمع ملك الأردن عبدالله الثاني ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال أيّار/مايو الماضي، في عمّان، بحسب الوكالة.

كما أكّد الجانبان على استمرار التنسيق في القضايا الإقليمية وجهود تجاوز التحديات المشتركة في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي قدم التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الأردن، وأكّد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا.