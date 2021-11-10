انطلاق قافلة "الخريجون الدوليون" في المغرب على خطى المسيرة الخضراء

نظمت جمعية "الخريجون الأجانب" في المغرب، أمس الثلاثاء، قافلة على خطى المسيرة الخضراء، متوجهين إلى مدينة الداخلة.

وقال رئيس الجمعية، ماكان دوكوري، في تصريح لـ "وكالة المغرب العربي" للأنباء، أن "هذه المبادرة تهدف إلى إبراز أن الشباب الإفريقي المكون في المغرب هو الآن في خدمة تطوير العلاقات بين المملكة وشركائها بالقارة، وكذا دعم بشكل صادق مغربية الصحراء".

وأضاف دوكوري: "هذه القافلة هي أيضا فرصة للمشاركين لاكتشاف مؤهلات هذه الجهات، حتى يكونوا فاعلين أساسيين في مجال الدبلوماسية الموازية".

من جانبه، سلط الوزير المستشار، القائم بالأعمال في سفارة اتحاد جزر القمر بالرباط، حسني محمد عبدو، الضوء على هذه المبادرة التي تهدف إلى التعبير عن الدعم الثابت لسيادة المملكة وأقاليمها الصحراوية، و"الاحتفاء مع الشعب المغربي بالذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة".

ويتضمن برنامج هذه القافلة تنظيم ندوات ولقاءات وورشات عمل تكوينية، كما سيتم تنظيم يومين في الاستشارات الطبية المجانية وتوزيع الأدوية في مستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة، بتنسيق مع السلطات المحلية.

أكادير: انطلاق قافلة "الخريجون الدوليون بالمغرب على خطى المسيرة الخضراء" | حدث كم - https://t.co/m4dl9o0pM1 pic.twitter.com/PCs8neO1dZ — حدث كم (@hadatcom) November 10, 2021

يشار إلى أن جمعية "الخريجون الأجانب بالمغرب"، التي تم إنشاؤها في مايو/أيار 2018 من قبل الطلبة القدامى الذين تلقوا تكوينا بالمغرب، وتضم أعضاء من عدة جنسيات والذين أصبحوا اليوم فاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية ببلدانهم.

وتهدف الجمعية، التي يتواجد مقرها بالرباط، لكن أعضاءها نشيطون في معظم القارة الأفريقية، من بين أهداف أخرى، إلى لعب دورها الكامل في الدبلوماسية الموازية وتعزيز العلاقات العريقة بين المغرب وشركائه في القارة.