الأمن التونسي يفرق محتجين في مدينة عقارب بالغاز المسيل للدموع... فيديو

فرقت قوات الأمن التونسية الاحتجاجات الحاصلة، اليوم الأربعاء، في مدينة عقارب التونسية التابعة لولاية صفاقس بعد احتجاج مئات المواطنين.

ونشرت صحيفة "بوابة تونس" على "تويتر" مشاهد ظهرت فيها مجموعات كبيرة من المحتجين، الذين بدت عليهم علامات الخوف بسبب أصوات إطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع.

وعلقت الصحيفة على المشاهد بتعليق: "الأمن يتدخل لتفريق مسيرة احتجاجية في عقارب بالغاز المسيل للدموع".

ونوهت الصحيفة إلى أن مئات المحتجين في مدينة عقارب التابعة لولاية صفاقس نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر "الاتحاد المحلي للشغل".

وبحسب المصادر، ندد المحتجون بما وصف بـ"التدخل الأمني العنيف الذي قمع تحركاتهم الاحتجاجية وتسبب في وفاة المواطن عبد الرزاق الأشهب".

وطالب المحتجون بالغلق النهائي لمصب الفضلات في مدينتهم، معتبرين أنه يمثل خطرا صحيا وبيئيا على أسرهم وأبنائهم.

الأمن يتدخل لتفريق مسيرة احتجاجية في #عقارب بالغاز المسيل للدموع#تونس pic.twitter.com/YHpD1u3aaB — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) November 10, 2021

وشهدت المدينة إضرابا عاما شل الحركة الاقتصادية نفذ بدعوة من "الاتحاد المحلي للشغل" بهدف حث الحكومة على تلبية مطالب المحتجين.