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    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

    الحكومة المصرية توافق على 8 قرارات جديدة

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على 8 قرارات جديدة، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

    وذكرت الحكومة، في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع "فيسبوك"، أن الاجتماع أسفر عن موافقة المجلس على 8 قرارات جديدة.

    معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 1 أكتوبر 2021
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    رئيس الحكومة المصرية يزور جناح بلاده في "إكسبو دبي 2020"

    شمل القرار الأول الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    وووافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية.

    ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش. م. م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة.

    ووافقت الحكومة على تحديد سعر أردب القمح (أردب القمح الواحد يساوي 150 كيلوغراما) لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

    وتمت الموافقة على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاما، إلى تحالف شركة "روتس كوموديتيز"، وشركة "روزا جرينز"، وشركة "روتس" للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستكمال الإجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب.

    ووافق المجلس على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعا، وأيضا وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

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