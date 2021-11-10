القبض على وافد في الكويت مطلوب دوليا بتهمة نشر فيروسات خبيثة... فيديو

أعلن الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) في الكويت، ضبط مقيم آسيوي في إطار عملية دولية أطلق عليها "غبار الذهب" لملاحقة تشكيل عصابي دولي مكون من سبعة أشخاص يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى بـ"الفدية" في عدد من دول العالم ومنها الكويت.

وجاء في بيان الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أنه وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقيم في دولة الكويت وهو طالب جامعي يبلغ 21 عاما يعمل ضمن تشكيل عصابي إجرامي في 16 دولة ينشر ملفات وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية" في عدة دول.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء عمليات البحث والتحري بشأن المعلومات الدولية وتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تم تحديد مكان إقامته والتنسيق بين الدول المشاركة تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية والتي حددت ساعة الصفر لضبط أعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد والتي حددت لتكون في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

«الداخلية»: عملية ضبط المقيم الآسيوي اشترك فيها أجهزة الأمن في 16 دولة وأُطلق عليها غبار الذهبhttps://t.co/FxpAn3qk1c pic.twitter.com/0zWXgl1bJ9 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) November 10, 2021

وأوضحت أنه بعد استصدار الإذن القانوني من قبل النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، تم العثور على أجهزة كمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الإيميلات الوهمية والحسابات الخاصة.

ضبط مقيم آسيوي ضمن تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية "في عدة دول ومنها دولة الكويت

وذلك في اطار عملية دولية اشترك فيها اجهزة الامن في ١٦ دولة واطلق عليها (غبار الذهب)https://t.co/H3csyeCSZb pic.twitter.com/iPR8iFPAdo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 10, 2021

وبينت أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات لافتة إلى أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.