"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين في قصف صاروخي على عسير جنوبي المملكة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بينهم قائد، وآخرين يمنيين في عمليات قصف صاروخي استهدفت ثكنات في السعودية واليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات التابعة لـ "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "القوة الصاروخية تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، ومأرب وغربي تعز، وكانت الإصابات دقيقة".

وأوضح أن "ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير [جنوب غربي السعودية] ونتج عن العملية سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح".

وأضاف أن "صاروخين باليستيين استهدفا معسكرا تدريبيا للعدو [في إشارة إلى القوات المشتركة في مديرية المخا] غربي تعز [جنوب غربي اليمن]، فيما استهدف صاروخان باليستيان آخران تجمعات المرتزقة [يقصد الجيش اليمني] في البلق الأوسط ومعسكراً آخر في مأرب [شمال شرقي اليمن]".

ووفقاً للعميد سريع، "أسفرت العملية عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك"، بسقوط ثلاثة صواريخ باليستية على منطقة الدفاع الجوي في مديرية المخا غربي محافظة تعز.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.