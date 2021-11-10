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     مسؤول بالغرفة التجارية يكشف موعد سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وقيمة رواتبهم

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    كشف مسؤول بالغرفة التجارية في القاهرة عن موعد سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار، وعن قيمة الرواتب المقرر دفعها لهم بالدولار الأمريكي.

    جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية لموقع "مصراوي".

    مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في ليبيا
    © REUTERS / HAZEM AHMED
    توقيع بروتوكول لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

    وقال إمام إنه لن يتم استخراج الموافقات الأمنية لسفر المصريين إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تشهدها ليبيا الشهر المقبل، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية هناك.

    مع ذلك، أكد إمام أن هناك أعداد بسيطة "لا تذكر" من العمالة المصرية نجحوا في دخول ليبيا مؤخرا.

    ولفت المسؤول بالغرفة التجارية إلى أن رواتب العمالة المصرية في ليبيا ستكون بالدولار، إلا أنها ستتفاوت بحسب المؤهل العلمي والخبرة.

    وأشار إمام في هذا الصدد إلى أن العمالة غير الماهرة لن تقل رواتبها عن 500 دولار شهريا (7829 جنيها مصريا)، في حين تتجاوز رواتب العمالة المهارة 1000 دولار (15658 جنيها مصريا)، بينما تتراوح رواتب المهندسين بين 1500 إلى ألفي دولار (23487 إلى 31317 جنيها).

    والسبت الماضي، وقعت اللجنة الفنية المصرية-الليبية في طرابلس بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

    وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن توقيع البروتوكول جاء وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

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    انظر أيضا:

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    توقيع بروتوكول لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
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