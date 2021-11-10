البحرين تعلن عن قرار مهم لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأربعاء، إلغاء العمل بقائمة السفر الحمراء الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية أنه تقرر إلغاء العمل بالقائمة اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن تلزم البحرين المسافرين غير المحصنين القادمين إليها بالحجر الصحي في أماكن الإقامة وليس في أماكن مرخصة كما كان من قبل.

يذكر أن القائمة الحمراء للبحرين كانت تضم 16 دولة، من بينها العراق وإيران وتونس وماليزيا.