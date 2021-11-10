زواج نجل ولي عهد أبو ظبي ضمن حفل زفاف جماعي... صور

عقد حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نجل ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأربعاء، مراسم زواجه ضمن حفل زفاف جماعي يضم 150 شابا من الإمارات.

وقال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شابا إماراتيا معه".

وأضاف قائلا: "نبارك لآل نهيان الكرام.. نبارك لـ 300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها.. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعا".

سعدت اليوم كما سعد شعب الامارات بزفاف حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وزفاف 150 شاباً إماراتياً معه .. نبارك لآل نهيان الكرام .. نبارك ل300 أسرة إماراتية زواج أبنائها وبناتها .. نبارك لشعبنا في عامه الخمسين أفراحه ومسراته ونسأل الله أن يديم الخير والبركة علينا جميعاً pic.twitter.com/3drvzt0Uzd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 10, 2021

وجاء تنظيم العرس الجماعي عن بعد التزاما بالإجراءات الاحترازية الهادفة لمكافحة جائحة كورونا من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي، بحسب صحيفة "البيان".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ربط مواقع احتفال العرسان في مختلف إمارات البلد العربي مع بعضها باستخدام "دائرة نقل مباشرة".