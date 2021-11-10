خفر السواحل المغربي ينقذ 117 مهاجرا غير شرعي

أنفذت البحرية الملكية المغربية 117 مهاجرا غير شرعي على سواحل البلاد غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصدر عسكري مساء اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة للمهاجرين الذين " يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب كاياك".

وأوضح أن من بين المهاجرين الـ 117 كان هناك أطفال ونساء، لافتا إلى أن عملية الإنقاذ جاءت بالتنسيق مع محطات الرادار ومراكز المراقبة البحرية الموجودة على الساحل المغربي.

وتلقى المهاجرين الإسعافات الأولية من قبل وحدات البحرية الملكية "قبل نقلهم إلى أقرب الموانئ بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل".

وتحول المغرب خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلى نطقة انطلاق للآلاف من المهاجرين الحالمين بالهجرة إلى أوروبا من خلال العبور إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي قالت السلطات المغربية أنها أحبطت منذ بداية العام الحالي 2021، ما يزيد عن أكثر من 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا.