المالكي: التحالف نفذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء وصعدة.

وقال العميد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن "اعتداءات المليشيا العابرة للحدود عبثية ولا زلنا نمارس ضبط النفس".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

ووصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، السلام في اليمن بـ "المعركة الكبيرة"، مؤكدًا أن اليمن يمر بمرحلة حساسة وعصيبة ربما تفرض متغيرات جديدة.

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