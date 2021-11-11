من القاهرة إلى مكة على دراجة نارية... مصري يخوض تجربة فريدة

قطع رجل مصري أكثر من 3000 كيلومتر على دراجته النارية منطلقاً من القاهرة إلى مكة المكرمة، لأداء العمرة مع أصدقائه.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "الحاج إسماعيل عبد اللطيف، البالغ من العمر 64 عاما" شارك فرحته مع الأصدقاء عبر منشور على "فيسبوك"، مؤكدا أنه عمل عمرة بالموتوسيكل من القاهرة لمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، والعودة إلى القاهرة مرة أخرى.

واستغرقت رحلة عبد اللطيف 6 أيام منذ دخوله السعودية إلى مغادرتها، وشارك من خلال برنامج رياضي، يتضمن أداء مناسك العمرة بواسطة السفر بالدراجة النارية.

وشهدت السعودية فجر يوم 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، إقامة أول صلاة داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد. وشارك الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لصلاة الفجر، بعد الرفع الكلي للطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام.

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