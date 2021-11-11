الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب 300 كيلوغرام مخدرات قادمة من مصر

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نجح في إحباط عملية تهريب 300 كغ مخدرات قادمة من مصر.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قواته العسكرية رصدت عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه بلاده.

رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل حيث تمكنت قوات جيش الدفاع من احباط المحاولة وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 مليون شيكل حيث تم تحويلها الى الشرطة pic.twitter.com/rnkwUUwn8k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

وأوضح أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت من إحباط محاولة تهريب المخدرات، وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام منها، وهي المحاولة التي تقدر قيمتها بحوالي 5 مليون شيكل.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الكمية من المخدرات تم تحويلها إلى الشرطة الإسرائيلية.

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