قناة عبرية تكشف عن عدو حقيقي يقض مضاجع الإسرائيليين... ما علاقته بقاسم سليماني؟

كشفت قناة عبرية النقاب عن حرب جديدة ستخوضها إسرائيل مع قطاع غزة، جديدة من نوعها.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستخوض معركة حقيقة وصعبة تتمثل في الطائرات دون طيار المنطلقة من قطاع غزة، كونها تتميز بالسرعة والخفة في الوزن والتحليق على ارتفاع منخفض.

وزعمت القناة العبرية أن هذا التهديد جاء على خلفية مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بطائرة مسيرة في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي.

وأكدت القناة العبرية أن حركة "حماس" تحسن من قدراتها، ومن قبلها إيران و"حزب الله" اللبناني، خاصة حيال ملف الطائرات المسيرة أو الطائرات دون طيار، مشددة أنه على إسرائيل الاستعداد لمعارك وحروب وعمليات تشارك فيها الطائرات المسيرة بشكل رئيسي.

وناشدت القناة العبرية ضرورة الاهتمام الإسرائيلي بتلك القضية، كونها تشكل خطرا حقيقيا على البلاد.

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